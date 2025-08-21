Байєр орендував вундеркінда Манчестер Сіті, який грав у фіналі Кубка Англії
Плеймейкер Клаудіо Ечеверрі перейшов з Манчестер Сіті в Байєр на правах оренди.
Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про оренду Клаудіо Ечеверрі терміном на один рік. "Фармацевти" позбавлені права викупу гравця після закінчення цієї оренди. Очікується, що 19-річний Ечеверрі посилить атакувальну лінію команди, яка постраждала після відходу Флоріана Вірца в Ліверпуль.
Байєр несподівано перехопив зірку Ман Сіті, який не зміг обрати між Ромою та Жироною
У Леверкузені аргентинець виступатиме під 9-м номером. Раніше він встиг зіграти лише у двох матчах за Манчестер Сіті, в тому числі у фіналі Кубка Англії проти Крістал Пелас.
На початку 2024 року Сіті придбав вундеркінда у Рівер Плейт за понад 18 мільйонів євро і відразу ж віддав назад в оренду на рік.
Раніше інтерес до гравця приписували Борусії Д і Ромі.
Борусія насилу пройшла клуб третього дивізіону, українець забив, мінімальна звитяга Майнца: Кубок Німеччини