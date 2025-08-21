Плеймейкер Клаудіо Ечеверрі перейшов з Манчестер Сіті в Байєр на правах оренди.

Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про оренду Клаудіо Ечеверрі терміном на один рік. "Фармацевти" позбавлені права викупу гравця після закінчення цієї оренди. Очікується, що 19-річний Ечеверрі посилить атакувальну лінію команди, яка постраждала після відходу Флоріана Вірца в Ліверпуль.

У Леверкузені аргентинець виступатиме під 9-м номером. Раніше він встиг зіграти лише у двох матчах за Манчестер Сіті, в тому числі у фіналі Кубка Англії проти Крістал Пелас.

На початку 2024 року Сіті придбав вундеркінда у Рівер Плейт за понад 18 мільйонів євро і відразу ж віддав назад в оренду на рік.

Раніше інтерес до гравця приписували Борусії Д і Ромі.

