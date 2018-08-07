Байєр орендував Теліна, яким цікавилось Динамо

Форвард Андерлехта Ісаак Телін продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Леверкузенський Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Андерлехтом щодо оренди форварда Ісаака Теліна.

Видра, яким цікавилось Динамо, може перейти в Бернлі

Нпадник збірної Швеції наступний сезон проведе у складі "фармацевтів".

До слова, раніше повідомлялось, що Телін прибув у Київ на переговори з Динамо. Він нібито навіть був присутній на матчі Динамо проти Шахтаря.

Сезон 2017/18 Ісаак Телін провів в оренді за Васланд-Беверен. У бельгійському найвищому дивізіоні він провів 33 матчі, в яких забив 19 м'ячів. На чемпіонаті світу-2018 у його активі 4 поєдинки.

TRANSFER UPDATE @IKieseThelin has joined the Werkself on loan!



Welcome to Leverkusen, Isaac! pic.twitter.com/dFFvfU97fs — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) 7 августа 2018 г.

Президент СК Дніпро-1 Береза: Супряга не продається, його ціна – 15 млн євро