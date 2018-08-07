Байєр орендував Теліна, яким цікавилось Динамо

Форвард Андерлехта Ісаак Телін продовжить кар'єру в Бундеслізі.
Леверкузенський Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Андерлехтом щодо оренди форварда Ісаака Теліна.
Видра, яким цікавилось Динамо, може перейти в Бернлі
Нпадник збірної Швеції наступний сезон проведе у складі "фармацевтів".
До слова, раніше повідомлялось, що Телін прибув у Київ на переговори з Динамо. Він нібито навіть був присутній на матчі Динамо проти Шахтаря.
Сезон 2017/18 Ісаак Телін провів в оренді за Васланд-Беверен. У бельгійському найвищому дивізіоні він провів 33 матчі, в яких забив 19 м'ячів. На чемпіонаті світу-2018 у його активі 4 поєдинки.
Президент СК Дніпро-1 Береза: Супряга не продається, його ціна – 15 млн євро