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Байєр орендував Теліна, яким цікавилось Динамо

14:43 383 Читать на русском
Байєр орендував Теліна, яким цікавилось Динамо
Ісаак Телін /фото: ФК Байєр

Форвард Андерлехта Ісаак Телін продовжить кар'єру в Бундеслізі.

Леверкузенський Байєр на своєму офіційному сайті оголосив про домовленість з Андерлехтом щодо оренди форварда Ісаака Теліна.

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Нпадник збірної Швеції наступний сезон проведе у складі "фармацевтів".

До слова, раніше повідомлялось, що Телін прибув у Київ на переговори з Динамо. Він нібито навіть був присутній на матчі Динамо проти Шахтаря.

Сезон 2017/18 Ісаак Телін провів в оренді за Васланд-Беверен. У бельгійському найвищому дивізіоні він провів 33 матчі, в яких забив 19 м'ячів. На чемпіонаті світу-2018 у його активі 4 поєдинки.

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Теги
Ісаак Телін Ісаак Телін Байєр Байєр Андерлехт Андерлехт Німеччина Трансфери Трансфери Чемпіонату Німеччини
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