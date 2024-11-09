Вінгер Байєра Амін Адлі зможе продовжити виступи за леверкузенський клуб на більш тривалий термін, ніж передбачалося попередньою угодою.

Байєр офіційно оголосив про продовження контракту з вінгером Аміном Адлі до літа 2028 року. Інші умови угоди клуб не розголошує.

Байєр втратив важливого гравця через травму – він пропустить низку топ-матчів

Напередодні Адлі отримав серйозну травму – перелом малогомілкової кістки лівої ноги, через яку вибув на тривалий період. Пошкодження він зазнав у матчі Ліги чемпіонів проти французького Бреста (1:1). Байєр проінформував, що Адлі вибув щонайменше до січня 2025 року.

До слова, у нинішньому сезоні гравець вже провів 12 матчів, але поки не відзначився результативними діями.