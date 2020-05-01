Байєр продовжив контракт з ключовим хавбеком, якого сватали в Баварію

Чилійський хавбек Чарльз Арангіс, попри спекуляції, продовжить кар'єру в Леверкузені.

Байєр перепідписав контракт з Чарльзом Арангісом ще на 3 роки, інформує офіційний сайт клубу.

Термін попередньої угоди завершувався влітку 2020-го, тому чилійського опорника активно сватали в інші клуби. Журналісти з його батьківщини навіть повідомляли про перехід Арангіса в Баварію, як про доконаний факт.

Чарльзу 31 рік, однак його значення для Байєра важко переоцінити. Він виконує роль стовпа, на якому тримається півзахист "аптекарів". У поточному сезоні він пропустив початок другого кола Бундесліги через травму, але здоровий Арангіс завжди виходить у стартовому складі Петера Боса.

Продовження співпраці з чилійцем було головним завданням Байєра цієї весни. "Чарльз – дуже важливий футболіст у команді. Ми домовилися про довгостроковий контракт, що підкреслює цілковиту довіру між сторонами", – підсумував спортивний директор клубу Руді Фьоллєр.

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