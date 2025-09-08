На офіційному сайті Байєр оголосив про призначення Кспера Юлманда. Леверкузенці підписали угоду з 53-річним наставником до 2027 року.

Данський фахівець замінив на чолі Байєра Еріка Тен Хага, якого звільнили після трьох офіційних матчів через погані результати. Юлманд найбільш відомий за роботу зі збірною Данії (2020-2024), з якою він розбив Росію на груповому етапі (4:1), а також виходив до півфіналу Євро-2020. Він також двічі очолював Нордшелланд і тренував Майнц.

На цю мить Байєр посідає 12-те місце в турнірній таблиці Бундесліги, набравши лише одно очко після двох турів. Після міжнародної паузи леверкузенці зіграють проти Франкфурта.

