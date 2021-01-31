Байєр на своєму сайті оголосив про підписання 24-річного англійця. Контракт новачка розрахований до літа 2022-го.

Байєр офіційно підписав захисника Манчестер Юнайтед Фосу-Менса

Грей приєднався до Лестера взимку 2016-го. Всього у футболці "лисів" провів 169 матчів, відзначився 13 голами та 17 асистами. Влітку вінгер ставав вільним агентом, тому Лестеру довелося погодитися на скромну компенсацію – за неофіційними даними, вона склала 2 млн євро.

Додамо, що Байєр у турнірній таблиці Бундесліги йде на четвертій сходинці, яка дає право участі в Лізі чемпіонів.

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