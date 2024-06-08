На своєму офіційному сайті леверкузенці повідомили про трансфер 19-річного француза. Жанюель Белосян підписав контракт з Байєром до 2029 року.

Реал вже запланував супертрансфер на наступне літо – доведеться викласти 150 мільйонів

За інформацією журналіста Флоріана Плеттенберга, німецький клуб виплатив за француза Ренну близько 15 мільйонів євро.

Белосян – вихованець бретонців. За першу команду він дебютував у сезоні 2021/22. Жанюель став антигероєм матчу з Шахтарем в Лізі Європи у 2023 році. Саме 19-річний захисник забив у власні ворота, дозволивши "гірникам" перевести матч в овертайм. Після помилки Белосян заплакав, не зумівши до кінця гри заспокоїтися.

Загалом за Ренн захисник відіграв у 39 матчах у всіх турнірах, в яких він оформив одну результативну передачу.

"Завдання було чітке – вразити ворота": Ланс і ще три клуби, яким забивав у Лізі чемпіонів молодший лейтенант Ващук