23-річний півзахисник збірної США і ПСВ Малік Тіллман підписав контракт із Байєром до 2030 року, повідомляє прес-служба леверкузенців. Сума трансферу склала 35 мільйонів євро.

Байєр підпише кривдника Шахтаря на заміну Вірцу – Баварія мала шанс перехопити гравця

Тіллман є вихованцем Баварії, де провів дев’ять років, тож повернення до Бундесліги стало для нього логічним кроком. Наставник Байєра Ерік тен Хаг зробив ставку на Тіллмана після втрати головної зірки команди – Флоріана Вірца, який влітку перейшов у Ліверпуль. Американець став другим атакувальним підписанням Байєра – раніше до клубу приєднався камерунський форвард Крістіан Кофане з Альбасете.

У складі ПСВ Тіллман провів 73 матчі, в яких відзначився 25 голами та 19 асистами.

Додамо, що Малік Тіллман у сезоні 2024/25 запам'ятався неймовірним виступом проти Шахтаря в груповому етапі ЛЧ. Тоді гравець збірної США оформив дубль, допомігши ПСВ здійснити камбек на останніх секундах і перемогти "гірників" з рахунком 3:2.

Шахтар тріумфально дебютував з Тураном – "гірники" забили Ільвесу 6 голів у кваліфікації ЛЄ, Аліссон оформив 2+2