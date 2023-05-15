Захисник Бенфіки Алекс Грімальдо в наступному сезоні зіграє в чемпіонаті Німеччини.

Німецький клуб у своїх соцмережах оголосив про підписання одного із найважливіших гравців португальського клубу.

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Захисник Бенфіки підписав контракт до червня 2027 року. Грімальдо приєднається до Байєра на правах вільного агента після закінчення контракту з португальським клубом у червні.

27-річний гравець наразі один з найкращих асистентів чемпіонату Португалії. В його активі 10 результативних передач. Загалом за Бенфіку Грімальдо в поточному сезоні провів 52 матчі, в яких забив п'ять голів та оформив 15 асистів.

Нагадаємо, що Алекс вихованець Барселони. Нещодавно повідомлялось, що Хаві хотів би бачити захисника у своїй команді.

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