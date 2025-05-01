Байєр офіційно оформив перший літній трансфер – відомі деталі
17:06 - Читать на русском
Півзахисник Герти Ібрагім Маза змінив клубну прописку, приєднавшись до Байєра.
Байєр підписав атакувального півзахисника Ібрагіма Мазу з Герти, повідомляє прес-служба клубу.
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Контракт алжирця чинний до 30 червня 2030 року. Сума трансферу становить близько 12 мільйонів євро.
Маза – вихованець Герти. Виступав за клуб у другій Бундеслізі, де цього сезону забив 7 голів і віддав 3 асисти в 33 матчах.
У жовтні 2024 року Ібрагім дебютував у збірній Алжира, на цей момент зігравши 7 хвилин у двох матчах.
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