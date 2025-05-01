Байєр підписав атакувального півзахисника Ібрагіма Мазу з Герти, повідомляє прес-служба клубу.

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Контракт алжирця чинний до 30 червня 2030 року. Сума трансферу становить близько 12 мільйонів євро.

Маза – вихованець Герти. Виступав за клуб у другій Бундеслізі, де цього сезону забив 7 голів і віддав 3 асисти в 33 матчах.

У жовтні 2024 року Ібрагім дебютував у збірній Алжира, на цей момент зігравши 7 хвилин у двох матчах.

Ibrahim #Maza wechselt zur Saison 2025/26 von Hertha BSC zu #Bayer04.​ Der algerische Nationalspieler hat einen Vertrag bis 2030 unterschrieben.​



Herzlich willkommen unterm Kreuz, Ibo! #Maza2030 | #Bayer04 pic.twitter.com/mb5hR4dq6m — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) May 1, 2025

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