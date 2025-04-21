Карро прибув до Мадрида на церемонію вручення премії Laureus, на яку Байєр номінований у категорії "сюрприз року". Він не виключив відхід Алонсо в Реал на тлі чуток про звільнення Карло Анчелотті.

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"Рішення має бути ухвалено протягом наступних трьох-чотирьох тижнів; ми не можемо чекати до кінця сезону. Ми дізнаємося про це до кінця сезону. У нас є джентльменська угода, що якщо команда, за яку він грав, приїде на переговори, ми сядемо і поговоримо. Ми не станемо чинити жодних перешкод. Хабі грав за Баварію, Ліверпуль, Реал і Реал Сосьєдад.

Можливо, до нас приїдуть представники Реала Сосьєдад?", – пожартував Карро.

У будь-якому разі, менеджер Байєра поклав край чуткам про угоду між Алонсо та Реалом, запевнивши, що вони вже працюють над підготовкою до наступного сезону. "Я спокійний, тому що у нас дуже хороші стосунки з Хабі Алонсо. Ми розуміємо, що у футболі можуть бути ситуації, коли зміни в одному клубі впливають на інші. Реальність така, що ми готуємося до наступного сезону разом із ним. Ми працювали щодня, і він бере участь у підготовці до наступного року", – зазначив Карро.

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