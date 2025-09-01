Кар’єра Еріка тен Хага у Бундеслізі тривала всього два тури. Як інформує офіційний сайт Байєра, керівництво ухвалило рішення розірвати співпрацю з наставником після нічиєї з Вердером.

"Фармацевти" в матчі другого туру мали комфортну перевагу 3:1 у грі проти бременців, які залишилися вдесятьох, однак примудрилися втратити перемогу й завершили матч із рахунком 3:3. Це стало останньою краплею для керівництва, яке й так було незадоволене стартом сезону.

Як зазначено в заяві клубу, рішення ухвалив наглядовий комітет за рекомендацією менеджменту. Найближчим часом тренувальний процес і підготовку команди до матчів забезпечуватимуть асистенти голландського фахівця, які виконуватимуть обов’язки на тимчасовій основі.

У клубі визнали, що крок був непростим. "Це рішення далося нам нелегко. Ніхто не хотів іти цим шляхом. Але останні тижні показали, що побудувати нову й успішну команду в такому складі неможливо. Ми твердо віримо в якість нашого колективу та зробимо все, щоб із новим тренерським штабом зробити наступний крок у розвитку", – заявив спортивний директор Байєра Сімон Рольфес.

Тен Хаг очолив Байєр влітку після невдалого періоду в Манчестер Юнайтед, де його критикували за відсутність стабільності й провальні виступи в АПЛ. Проте нова спроба також виявилася невдалою.

