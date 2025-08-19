Влітку Клаудіо Ечеверрі отримав декілька пропозицій щодо трансферу. Аргентинець не проти покинути Манчестер Сіті задля того, щоб мати більше ігрового часу.

Манчестер Сіті може віддати хавбека в клуб Довбика – Рома стала на заваді планам команди Циганкова

Одними з кандидатів на 19-річного півзахисника були Рома та Жирона. Утім, Ечеверрі приєднається до Байєра. Манчестер Сіті домовився з леверкузенцями про річну оренду, яка не передбачатиме опцію викупу. Німецькому клубу доведеться взяти на себе всі виплати по зарплатні Клаудіо. Найближчим часом аргентинець пройде медогляд.

Нагадаємо, що Клаудіо Ечеверрі перейшов до Манчестер Сіті у січні 2024 року, але ще 11 місяців перебував в оренді в Рівер Плейті. За "містян" 19-річний аргентинець зіграв у трьох матчах, забивши один гол. Угода Ечеверрі з англійським клубом діє до 2028 року.

