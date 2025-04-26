У суботу, 26 квітня, 31-й тур чемпіонату Німеччини продовжила низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 31-й тур

Баварія – Майнц – 3:0

Голи: Сане, 27, Олісе, 40, Дайєр, 84

Байєр – Аугсбург – 2:0

Голи: Шик, 14, Буендіа, 45+1

Хоффенхайм – Борусія Д – 2:3

Голи: Гложек, 61, Кадержабек, 90+1 – Гірассі, 20, Брандт, 74, Антон, 90+5

Нереалізований пенальті: Гірассі, 33 (Борусія Д)

Вольфсбург – Фрайбург – 0:1

Гол: Розенфельдер, 49

Вилучення: Арнольд, 26 (Вольфсбург, червона картка)

Хольштайн – Борусія М – 4:3

Голи: Матіно, 15, 90+1, Бернхардссон, 23, Гіговіч, 76 – Чванчара, 60, Плеа, 69, Онора, 86

Айнтрахт – РБ Лейпциг – 4:0

Голи: Кнауфф, 21, 53, Екітіке, 67, Кох, 71

Вилучення: Бітшіабу, 50 (РБ Лейпциг, червона картка)

Хайденхайм у гостях сенсаційно здолав Штутгарт – диво-гол на останній хвилині перервав тривалу серію поразок

Баварія у випадку своєї перемоги над Майнцом і осічки Байєра достроково могла оформити чемпіонство, тож зробила все від себе залежне, аби взяти три очки на очах власної торсиди.

Сане та Олісе ще до перерви фактично зняли питання щодо переможця, а Дайєр наприкінці зустрічі поствив масну крапку. "Ротен" набрали 75 балів і на всіх парах мчать за Салатницею. Натомість безвиграшна серія Майнца збільшилась вже до шести матчів.

На щастя для уболівальників німецького футболу Байєр не став передчасно вбивати інтригу і здолав Аугсбург. Леверкузенці теж не стали відкладати на другий тайм задумане і на перерву пішли з перевагою у два голи. Таким чином "фармацевти" продовжують гонитву за лідером – шанси на чемпіонство хоч і примарні, але залишаються.

Дортмундська Борусія на виїзді здобула перемогу над Хоффенхаймом. Гірассі в середині тайму вивів "джмелів" вперед, а вже за трохи міг оформити дубль, однак з пенальті не зумів переграти Бауманна. По перерві господарі відігрались, однак знову роль першої скрипки зіграв Брандт, який, здавалось, вирвав для команди Ніко Ковача надважливу перемогу.

Хоффе не збирався опускати руки й вже в доданий час Кадержабек влучним ударом перевернув все з ніг на голову. Та фортуна цього вечора була на боці гостей – Антон на 90+5 хвилині встановив остаточний рахунок. Борусія піднялась на шосту сходинку – відстань до зони Ліги чемпіонів лише 3 бали.

Фрайбург на виїзді дотис Вольфсбург. Вже з середини тайму "вовки" грали у меншості – Арнольд заробив червону картку після перегляду VAR (спочатку арбітр нагородив його "гірчичником", але згодом змінив своє рішення). По перерві гості скористались чисельною перевагою і Розенфельдер голом вивів Фрайбург на четверту сходинку.

Справжній бойовик влаштували Хольштайн і Борусія М. Команди на двох забили сім голів, однак більше пощастило господарям – відвертий аутсайдер залишається передостаннім, але зберігає шанси на збереження прописки в еліті.

В останньому матчі дня Айнтрахт каменя на камені не залишив від РБ Лейпциг. Кнауфф вивів "орлів" вперед в середині першого тайму. По перерві арбітр запалив червоне світло перед Бітшіабу, залишивши "биків" у меншості – автор першого гола одразу ж скористався чисельною більшістю й оформив дубль.

Згодом протягом чотирьох хвилин господарі ще двічі розписались у воротах Лейпцига, позбавивши його шансу піднятись у зону Ліги чемпіонів і зробивши розкішний подарунок дортмундцям, які й надалі відстають від топ-4 на 4 пункти. Айнтрахт з 55-ма пунктами третій.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ