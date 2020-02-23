Байєр на власному полі впевнено здолав Аугсбург і впритул наблизився до третьої сходинки: 23-й тур Бундесліги, неділя

У неділю у 23-му турі чемпіонату Німеччини відбулось два поєдинки. Рахунок та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2019/20, 23-й тур

Байєр – Аугсбург – 2:0

Голи: Діабі, 25, Амірі, 59

Вольфсбург – Майнц – матч розпочнеться о 19:00

РБ Лейпциг знищив Шальке, Борусія Д здолала Вердер, Кельн розгромив Герту: 23-й тур Бундесліги, субота

У першому матчі неділі Байєр без особливих труднощів здолав Аугсбург. Ще в середині першого тайму французький нападник "фармацевтів" Мусса Діабі отримав розкішну діагональну передачу від Кая Хаверца у штрафний майданчик і пробив у протилежній від голкіпера кут.

По перерві Надім Амірі, підхопивши м’яч у центрі поля, промчав з ним до лінії воротарського майданчика і кинжальним ударом прошив Томаша Коубека. Перемога принесла Байєру 43 пункти і зрівняла за очками з менхенгладбаською Борусією, Аугсбург з 27 балами залишився одинадцятим.

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