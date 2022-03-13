Байєр на власному полі несподівано поступився Кельну – "фармацевти" відпустили Борусію Д у відрив
У неділю у 26-му турі чемпіонату Німеччини відбулось декілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Німеччина, Бундесліга, 26-й тур
Байєр – Кельн – 0:1
Гол: Шіндлер, 67
Айнтрахт – Бохум – початок матчу о 18:30
Борусія Д – Армінія – початок матчу о 18:30
Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – початок матчу о 20:30
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У першому матчі дня Байєр неочікувано програв Кельну. Кайнц мав виводити "цапів" вперед ще в середині першого тайму, але з його крученим пострілом у правий кут впорався кіпер "фармацевтів". На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Шіндлер наважився на удар під праву стійку і не прогадав. Азмун за трохи мав зрівнювати, але Швабе зреагував на удар по центру. Як наслідок, Байєр залишився третім і втратив шанс скоротити відстань до дортмундської Борусії, яка тепер випереджає леверкузенців на 5 очок і має дві гри у запасі.