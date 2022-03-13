Німеччина, Бундесліга, 26-й тур

Байєр – Кельн – 0:1

Гол: Шіндлер, 67

Айнтрахт – Бохум – початок матчу о 18:30

Борусія Д – Армінія – початок матчу о 18:30

Гройтер Фюрт – РБ Лейпциг – початок матчу о 20:30

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У першому матчі дня Байєр неочікувано програв Кельну. Кайнц мав виводити "цапів" вперед ще в середині першого тайму, але з його крученим пострілом у правий кут впорався кіпер "фармацевтів". На екваторі другої сорокап'ятихвилинки Шіндлер наважився на удар під праву стійку і не прогадав. Азмун за трохи мав зрівнювати, але Швабе зреагував на удар по центру. Як наслідок, Байєр залишився третім і втратив шанс скоротити відстань до дортмундської Борусії, яка тепер випереджає леверкузенців на 5 очок і має дві гри у запасі.

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