У рамках 6-го туру Бундесліги Фрайбург у рідних стінах поступився Байєру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2021/20, 6-й тур

Фрайбург – Байєр – 2:4

Голи: Хьолер, 3, Петерсен, 72 – Аларіо, 29, 43, Амірі, 64, Та, 76

Герта – Вольфсбург – початок о 19:00

Програму дня у Німеччині відкривав поєдинок Фрайбург – Байєр. Господарям вдалось забити швидкий гол – на 3-й хвилині відзначився Хьолер. У середині першого тайму Аларіо зрівняв, а трохи згодом записав до свого активу дубль, вивівши "фармацевтів" уперед.

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Після перерви гості закріпили перевагу завдяки голу Амірі. Фрайбург не здавався і на 72-й Петерсен відквитав один гол, але це виявилось усе, на що були спроможні господарі. Фінальний свисток зафіксував перемогу Байєра – 2:4

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