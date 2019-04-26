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Байєр на виїзді розгромив Аугсбург

23:21 9 Читать на русском
Байєр на виїзді розгромив Аугсбург
Байєр на виїзді розгромив Аугсбург

Аугсбург на власному полі поступився Байєру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

12’ Кевін Дансо
 
Кевін Фолланд 15’
Кай Хавєрц 48’
Йонатан Та 60’
Юліан Брандт 90’
12’ Кевін Дансо
15’ Кевін Фолланд
48’ Кай Хавєрц
60’ Йонатан Та
90’ Юліан Брандт

У матчі, що відкривав 31 тур чемпіонату Німеччини, зустрічались Аугсбург та Байєр. Обидві команди у двох останніх поєдинках перемогли і прагнули закріпити цей успіх. "Фуггери", які фактично убезпечили себе від вильоту, здавалося б, мали стати легкою здобиччю для "фармацевтів". Однак команда після зміни тренера заграла свіжіше, піднялась духом і готова була піднести сюрприз будь-кому. Натомість леверкузенці, займаючи єврокубкову сьому сходинку, планували піднятись вище, аби не проходити кваліфікацію Ліги Європи, а відразу опинитись у групі.

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І вже з перших хвилин обидві команди взялись до справи. На 12-й хвилині Кевін Дансо вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику і пробив головою у ліву дев’ятку. Та не минуло і трьох хвилин як зусиллями Кевіна Фолланда Байєр зрівняв рахунок у матчі. На 20-й хвилині Лукас Аларіо виводить "аптекарів" вперед, однак арбітр, застосувавши систему VAR, зафіксував положення поза грою і гол відмінив. Байєр володів шаленою перевагою, але перша половина зустрічі так і закінчилась 1:1.

На початку другого тайму "аптекарі" вийшли вперед: Кай Хавєрц відгукнувся на передачу, яку виконав Кевін Фолланд і пробив у правий нижній кут воріт. А на 60-й хвилині Йонатан Та зігравши на добиванні потроїв рахунок своєї команди. На останній хвилині матчу Юліан Брандт ставить ефектну крапку у поєдинку.

Після цієї перемоги Байєр набрав 51 очко і піднявся на шосту сходинку. Аугсбург з 31 пунктом залишився на 14-му місці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ

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Байєр Байєр Аугсбург Аугсбург Німеччина Аугсбург - Байєр
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