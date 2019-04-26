Байєр на виїзді розгромив Аугсбург

Аугсбург на власному полі поступився Байєру. Рахунок та звіт про матч читайте на "Футбол 24".

У матчі, що відкривав 31 тур чемпіонату Німеччини, зустрічались Аугсбург та Байєр. Обидві команди у двох останніх поєдинках перемогли і прагнули закріпити цей успіх. "Фуггери", які фактично убезпечили себе від вильоту, здавалося б, мали стати легкою здобиччю для "фармацевтів". Однак команда після зміни тренера заграла свіжіше, піднялась духом і готова була піднести сюрприз будь-кому. Натомість леверкузенці, займаючи єврокубкову сьому сходинку, планували піднятись вище, аби не проходити кваліфікацію Ліги Європи, а відразу опинитись у групі.

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І вже з перших хвилин обидві команди взялись до справи. На 12-й хвилині Кевін Дансо вистрибнув вище всіх у штрафному майданчику і пробив головою у ліву дев’ятку. Та не минуло і трьох хвилин як зусиллями Кевіна Фолланда Байєр зрівняв рахунок у матчі. На 20-й хвилині Лукас Аларіо виводить "аптекарів" вперед, однак арбітр, застосувавши систему VAR, зафіксував положення поза грою і гол відмінив. Байєр володів шаленою перевагою, але перша половина зустрічі так і закінчилась 1:1.

На початку другого тайму "аптекарі" вийшли вперед: Кай Хавєрц відгукнувся на передачу, яку виконав Кевін Фолланд і пробив у правий нижній кут воріт. А на 60-й хвилині Йонатан Та зігравши на добиванні потроїв рахунок своєї команди. На останній хвилині матчу Юліан Брандт ставить ефектну крапку у поєдинку.

Після цієї перемоги Байєр набрав 51 очко і піднявся на шосту сходинку. Аугсбург з 31 пунктом залишився на 14-му місці.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ