У неділю у Бундеслізі відбуло три матчі. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 11-й тур

Герта – Байєр – 1:1

Голи: Йоветіч, 42 – Андріх, 90

Кельн – Уніон – початок матчу о 18:30

Гройтер – Айнтрахт – початок матчу о 20:30

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Невдала смуга Байєра продовжилась і у матчі з Гертою. Підопічні Херардо Сеоане створили мінімум моментів у першому таймі, натомість отримали гол у свої ворота незадовго до перерви – Стефан Йоветіч поцілив у ліву дев'ятку. Варто згадати також про постріл Сердара, з яким не без проблем впорався Градецкі.

В середині другої сорокап'ятихвилинки Демірбай пробивав під поперечину – Шволов забрав м'яч. Боатенг наприкінці матчу міг ставити крапку, але закрутив сферу повз праву стійку. Натомість забив Байєр – Андріх добив сферу у порожні ворота і врятував для "фармацевтів" нічию.

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