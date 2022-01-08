Німеччина, Бундесліга, 18-й тур

Байєр – Уніон – 2:2

Голи: Шик, 38, Та, 84 – Прьомель, 45, 50

Хоффенхайм – Аугсбург – 3:1

Голи: Бебу, 39, 44, Раум, 90+3 – Грегоріч, 5

РБ Лейпциг – Майнц – 4:1

Голи: Сілва, 20 (пен.), 61, Собослай, 49, Нкунку, 58 – Лі, 57

Вилучення: Хак, 20 (Майнц, червона картка)

Фрайбург – Армінія – 2:2

Голи: Хаберер, 6, Йонг, 46 – Окугава, 60, Ласме, 87

Гройтер Фюрт – Штутгарт – 0:0

Айнтрахт – Борусія Д – початок матчу о 19:30

Баварія зазнала сенсаційної поразки від Борусії М – "жеребці" перервали тривалу безвиграшну серію

Серйозна ігрова і територіальна перевага Байєра дозволила Шику пробити ворота Уніона лише під завісу першого тайму. Однак берлінці змогли перелаштуватись і зусиллями Прьомеля забили леверкузенцям гол у роздягальню. По перерві Гріша оформив дубль і становище "фармацевтів" стало плачевним. Лише під кінець матчу Та зумів вирвати для господарів нічию.

Хоффенхайм вийшов вперед у матчі з Аугсбургом вже на другій хвилині, однак VAR зафіксував гру рукою в атаці і гол було скасовано. Гості не залишилсь у боргу – після подачі з кутового Грегоріч приголомшив господарів. Аби змінити ситуацію Хоффенхайму знадобилось довгих 35 хвилин, після яких Бебу перевернув все з ніг на голову, забивши двічі поспіль. Вже у доданий час Раум голом поставив масну крапку у матчі.

Алєксандр Хак в середині першого тайму поставив Майнц у скрутне положення, отримавши вилучення за гру рукою і дозволивши РБ Лейпциг забити з пенальті. По перерві Собослай подвоїв перевагу "биків". В середині другої сорокап'ятихвилинки команди протягом хвилини обмінялись голами, але майже одразу Сілва оформив дубль і шанси Майнца на успіх зменшились до нуля. Зрештою, матч так і завершився.

Армінія змогла протриматись з Фрайбургом лише шість хвилин, поки Хаберер не поцілив у лівий кут. Одразу по перерві Йонг подвоїв перевагу господарів. Здавалось, доля матчу вирішена, але у гостей був свій план: Окугава в середині тайму і Ласме за три хвилини до свистка оформили несподіваний камбек і відібрали у команди Крістіана Штрайха перемогу.

У ще одному матчі Гройтер Фюрт і Штутгарт розписали безгольову нічию.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ