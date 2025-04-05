У суботу в 28-му турі чемпіонату Німеччини відбулась низка матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Німеччина, Бундесліга, 28-й тур

Хайденхайм – Байєр – 0:1

Гол: Буендія, 90+1

Фрайбург – Борусія Д – 1:4

Голи: Еггштайн, 89 – Адейємі, 34, Чуквуемека, 51, Гірассі, 68, Гіттенс, 79

РБ Лейпциг – Хоффенхайм – 3:1

Голи: Шешко, 24, Баку, 43, Поульсен, 84 – Бішоф, 11

Вилучення: Естігор, 28 (Хоффенхайм, червона картка)

Бохум – Штутгарт – 0:4

Голи: Шабо, 8, Деміровіч, 11, 48, 86

Майнц – Хольштайн – 1:1

Голи: Вайпер, 75 – Бернгардссон, 34

Вердер – Айнтрахт – 2:0

Голи: Берк, 28, Шмідт, 84

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Байєр ледь не зганьбився з Хайденхаймом. Аутсайдер Бундесліги до останнього тримав свої ворота на замку, однак вистояти не зміг. Вже у доданий час Буендія ударом під праву стійку з-за меж штрафного приніс леверкузенцям вольову перемогу, зберігши шанси Алонсо і Ко на срібну Салатницю.

Дортмундська Борусія на виїзді розбила Фрайбург. "Джмелі" відвантажили у ворота суперника чотири голи, пропустивши у відповідь на останній хвилині матчу. Як наслідок, команда Ніко Ковача піднялась у турнірній таблиці Бундесліги одразу на дві сходинки і йде восьмою.

РБ Лейпциг вдома здолав Хоффенхайм. "Бики" пропустили на старті зустрічі, однак на перерву пішли перемагаючи. Щобільше, в середині тайму Естігор заробив червону картку і залишив гостей у меншості. Наприкінці зустрічі Поульсен поставив масну крапку і повернув РБ Лейпциг у топ-5 Бундесліги.

Штутгарт на класі розгромив Бохум. Найгірша команда чемпіонату пропустила чотири сухих голи, а героєм зустрічі став Деміровіч, який записав до свого доробку хет-трик.

У ще одній грі Майнц та Хольштайн не виявили сильнішого, розписавши бойову нічию 1:1.

У завершальному матчі Айнтрахт несподівано програв Вердеру. Берк та Шмідт забили по голу у кожному з таймів і позбавили франкфуртців шансів скористатись осічкою Майнца, аби закріпитись на третій сходинці турнірної таблиці. Бременці, своєю чергою, піднялись вже на 10-те місце.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ НІМЕЧЧИНИ