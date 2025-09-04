Байєр хотів звільнити Тен Хага ще до початку сезону – корупційні трансфери, жахливі стосунки з гравцями, віджимання
Байєр хоче якомога швидше забути 2 місяці тренерства Еріка Тен Хага.
Звільнення нідерландця після всього 3 офіційних матчів здивувало багатьох, але насправді керівництво леверкузенського клубу було готове зробити це ще раніше. За 2 місяці до Тен Хага накопичилось дуже багато претензій, інформує Bild.
– Новий тренер ні з ким не ладнав, навіть з власними помічниками, яких сам запросив до Німеччини;
– Тен Хаг постійно втручався в планування трансферів і пропонував гравців зі свого агентства, як це вже було в Манчестер Юнайтед;
– Гравці Байєра не сприймали тренувальний процес – наприклад, віджимання були так само важливі, як робота з м'ячем. Проблеми продовжувалися в матчах, де футболісти не мали уявлення, як їм діяти;
– Загальна атмосфера в клубі стала неймовірно холодною.
Байєр вважає Тен Хага "найгіршим тренером у своїй історії" і шкодує, що дав йому навіть 2 місяці. Зараз керівництво "фармацевтів" використовує міжнародну паузу для пошуку заміни.
