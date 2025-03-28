Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Байєр зберіг примарні шанси на чемпіонство й зміцнив свою позицію у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Баварія розлючена через серйозну травму зірки в збірній і погрожує судом: "Ми платимо гравцям"

Леверкузен перед міжнародною паузою таки скористався осічкою Баварії, скоротивши відставання від лідера до шести очок. Таким чином, вже ніби-то закрита боротьба за Срібну Салатницю відродилась – а матч проти Бохума в рідних стінах сприяв ще більшому "зближенню" з "рекордмайстером". Щоправда, шістнадцята команда чемпіонату нещодавно прибила Баварію у Мюнхені, забивши три голи.

Ще більше "фармацевтів" тривожили травми Вірца, Телли й Тапсоба, а низка футболістів основи (зокрема, Паласіос та Інкап'є) тільки-но повернулись із Південної Америки. Хабі Алонсо кинув їх у бій з перших хвилин – і не прогадав. На 20-й хвилині Байєр відкрив рахунок внаслідок шаленого дальнього удару Гарсії, якому асистував Паласіос. 1:0!

Щоб відчути справжню футбольну атмосферу, не обов’язково бути на стадіоні. Запроси друзів та влаштуй домашній перегляд топових матчів Ліги чемпіонів з HLIBNY DAR. І незабутній футбольний вечір гарантовано!

HLIBNY DAR. Витримана мʼякість. Тобі справжньому!

Втім, вже через шість хвилин Бохум підтвердив свою непоступливість топам. Джака при боротьбі за верховий м'яч скинув його за спини власним захисникам – точно на хід Масурасу. Той вийшов сам на сам і пробив у Градецкі, а Пасслак підхопив відскок перед штрафним. Фелікс вистрілив з лету в дальню дев'ятку. 1:1!

Інших цікавих моментів у першому таймі не було. Матч важко давався Байєру – підопічні Хабі Алонсо до перерви провести всього 5 ударів при 5 дотиках у карному майданчику гостей. Як наслідок, команди відправились відпочивати за нічийного рахунку.

Другий тайм виявився кращим для "фармацевтів". Хоча б через забитий на 60-й хвилині гол. Господарі вирвались уперед після подачі зі стандарту на ліву стійку, звідки Інкап'є виконав скидку. Боніфейс замкнув – 2:1!

Байєр знову вирвався лідирував у рахунку, але набагато кращою гра не стала. До 85-ї хвилини Леверкузен мав всього 7 дотиків у штрафному Бохума.

Гості намагались огризатись контратаками, але нічого цікавого не виходило. Байєр же під кінець зустрічі почав отримувати простір, що вилилось у низку гострих епізодів. Так, на 78-й хвилині Боніфейса вивели на ударну позицію в правому краю карного майданчика – Віктор пробив низом, однак м'яч пройшов у сантиметрах від штанги.

На 80-й же Джака виконав шикарний пас на правий фланг, а Фрімпонг звідти прострілив під замикання Боніфейсу. Віктор забив гол, але його скасували через доволі сумнівний офсайд (хоча якщо нападник зачепив м'яч після передачі Граніта, то рішення таки справедливе).

Зрештою, контратака на 88-й добила Бохум – Паласіос віддав розрізну передачу на свіжого Адлі, а той пробив повз голкіпера в ближній кут.

Джака у компенсований час міг і розгром оформити, потужно пробивши з лінії штрафного, однак після його удару м'яч влучив у стійку. А потім ще й зрикошетив у протилежну стійку! Зрештою, Леверкузен відсвяткував перемогу з рахунком 3:1.

Байєр набрав 59 очок, наблизившись до Баварії на відстань трьох очок. Мюнхенці у поточному турі зіграють проти Санкт-Паулі. Відрив "фармацевтів" від третьої позиції досягнув 12 залікових балів, а Бохум залишається в одному пункті від зони прямого вильоту.

Вчителі Міхелса, вищі за Лобановського – як легенди австрійської "Вундертім" стали дідусями сучасної футбольної тактики