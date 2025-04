Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає, як Байєр зберіг примарні шанси на чемпіонство й зміцнив свою позицію у боротьбі за Лігу чемпіонів.

Баварія розлючена через серйозну травму зірки в збірній і погрожує судом: "Ми платимо гравцям"

Леверкузен перед міжнародною паузою таки скористався осічкою Баварії, скоротивши відставання від лідера до шести очок. Таким чином, вже ніби-то закрита боротьба за Срібну Салатницю відродилась – а матч проти Бохума в рідних стінах сприяв ще більшому "зближенню" з "рекордмайстером". Щоправда, шістнадцята команда чемпіонату нещодавно прибила Баварію у Мюнхені, забивши три голи.

Ще більше "фармацевтів" тривожили травми Вірца, Телли й Тапсоба, а низка футболістів основи (зокрема, Паласіос та Інкап'є) тільки-но повернулись із Південної Америки. Хабі Алонсо кинув їх у бій з перших хвилин – і не прогадав. На 20-й хвилині Байєр відкрив рахунок внаслідок шаленого дальнього удару Гарсії, якому асистував Паласіос. 1:0!

Втім, вже через шість хвилин Бохум підтвердив свою непоступливість топам. Джака при боротьбі за верховий м'яч скинув його за спини власним захисникам – точно на хід Масурасу. Той вийшов сам на сам і пробив у Градецкі, а Пасслак підхопив відскок перед штрафним. Фелікс вистрілив з лету в дальню дев'ятку. 1:1!

Інших цікавих моментів у першому таймі не було. Матч важко давався Байєру – підопічні Хабі Алонсо до перерви провести всього 5 ударів при 5 дотиках у карному майданчику гостей. Як наслідок, команди відправились відпочивати за нічийного рахунку.

46': We're back underway! More of the same please, lads!



1-1 #meinVfL #B04BOC pic.twitter.com/0h3PLbIUD3