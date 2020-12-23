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"Байєр стане чемпіоном Бундесліги": Бос не робить трагедії через поразку від Баварії

Вірц дебютував за першу команду Байєра у травні цього року. Через кілька тижнів талант став наймолодшим автором гола в історії Бундесліги. Півзахисник вразив ворота грізної Баварії, коли йому виповнилося лише 17 років та 34 дні (нещодавно рекорд побив Мукоко з Борусії Д).

Додамо, що Байєр є однією з головних сенсацій поточного сезону. Леверкузенці йдуть на другій сходинці, поступаючись двома очками Баварії.

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