Контрольний матч

Байєр – Фламенго (U-20) – 1:5

Голи: Монтрелл, 70 – Лорран, 2, Матеус, 11, 36, Леао, 45+4, Соуза, 54

Дебют Еріка Тен Хага на чолі Байєра перетворився з мрії на кошмар. Колишній тренер Манчестер Юнайтед замінив Хабі Алонсо на лаві запасних у Німеччині, але результат поки не виправдав його очікувань. "Фармацевти" пропустили п'ять м'ячів у товариському матчі від Фламенго U-20.

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Німецька команда вирушила до Бразилії на передсезонні збори, які розпочалися вкрай невдало. Бразильці забили чотири рази ще до перерви. Крім того, у стартовому складі Байєра було не так багато молодих гравців: Адлі та Боніфейс вийшли в стартовому складі, а Грімальдо, Шик і Джака з'явилися на полі під час зустрічі.

Єдиний гол престижу Байєр забив зусиллями футболіста молодіжної команди Монтрелла на 70-й хвилині.