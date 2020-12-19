Шедевр Шика та дубль Лєвандовскі у відеоогляду матчу Байєр – Баварія – 1:2
22:35 - Читать на русском
Байєр поступився Баварії рамках 13-го туру чемпіонату Німеччини. Дивіться відео голів та огляд матчу Байєр – Баварія на "Футбол 24".
Роберт Лєвандовскі 90+3’
90+3’ Роберт Лєвандовскі
Патрік Шик вже на 14-й хвилині розкішним ударом відкрив рахунок. Однак "фармацевти" не спромоглися зачепитися бодай за нічию. Мюнхенців урятував Роберт Лєвандовскі, який забив по голу наприкінці кожного з таймів.
Баварія на останніх секундах вирвала перемогу над Байєром у матчі за перше місце Бундесліги – Лєвандовскі оформив дубль
Завдяки цій перемозі Баварія набрала 30 очок та очолила турнірну таблицю Бундесліги. Байєр зазнав першої поразки у чемпіонаті та опустився на другу сходинку. Відставання складає два залікових пункти.
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