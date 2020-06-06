Байєр – Баварія: онлайн-трансляція матчу – господарі без головної зірки

Байєр приймає Баварію в центральному матчі 30 туру Бундесліги. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч 28 туру Бундесліги Байєр – Баварія розпочнеться о 16:30 за київським часом. Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

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Баварія мчить до чергового чемпіонства, маючи 7 очок переваги над конкурентами. Поєдинок з Байєром – передостанній серйозний бар'єр для рекордмайстера. Петер Бос виграв два попередні матчі проти Баварії. У господарів грандіозна втрата – через м'язову травму не зіграє лідер Кай Хаверц.

Стартові склади

Байєр: Градецкі – С.Бендер, Тапсоба, Драговіч – Амірі, Арангіс, Баумгартлінгер, Бейлі – Белларабі, Аларіо, Діабі.

Запасні: Озкан, Та, Паулінью, Демірбай, Венделл, Вайзер, Паласіос, Вітц, Фолланд.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллер, Гнабрі – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Алькантара, Лукас, Одріосола, Мартінес, Перішіч, Сінгх, Зіркзее.

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