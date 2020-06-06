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Байєр – Баварія: онлайн-трансляція матчу – господарі без головної зірки

15:39 480 Читать на русском
Байєр – Баварія: онлайн-трансляція матчу – господарі без головної зірки
Байєр – Баварія: онлайн-трансляція матчу

Байєр приймає Баварію в центральному матчі 30 туру Бундесліги. Стартові склади та лінк на онлайн-трансляцію шукайте в цій новині на "Футбол 24".

10’ Лукас Аларіо
 
Кінгслі Коман 27’
Леон Ґорецка 42’
Серж Гнабрі 45’
10’ Лукас Аларіо
27’ Кінгслі Коман
42’ Леон Ґорецка
45’ Серж Гнабрі

Матч 28 туру Бундесліги Байєр – Баварія розпочнеться о 16:30 за київським часом. Телетрансляція на каналі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

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Баварія мчить до чергового чемпіонства, маючи 7 очок переваги над конкурентами. Поєдинок з Байєром – передостанній серйозний бар'єр для рекордмайстера. Петер Бос виграв два попередні матчі проти Баварії. У господарів грандіозна втрата – через м'язову травму не зіграє лідер Кай Хаверц.

Стартові склади

Байєр: Градецкі – С.Бендер, Тапсоба, Драговіч – Амірі, Арангіс, Баумгартлінгер, Бейлі – Белларабі, Аларіо, Діабі.

Запасні: Озкан, Та, Паулінью, Демірбай, Венделл, Вайзер, Паласіос, Вітц, Фолланд.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Кімміх, Горецка – Коман, Мюллер, Гнабрі – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Алькантара, Лукас, Одріосола, Мартінес, Перішіч, Сінгх, Зіркзее.

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Теги
Кай Хаверц Кай Хаверц Німеччина Баварія Баварія Байєр Байєр Байєр - Баварія
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