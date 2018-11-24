toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
АНДРІЙ ЛУНІН КАРПАТИ - ДЕСНА УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Байєр – Штутгарт – 2:0 – відео голів та огляд матчу

12:00 52 Читать на русском
Байєр – Штутгарт – 2:0 – відео голів та огляд матчу
Радість Фолланда / твіттер Байєра

Леверкузенський Байєр на власному полі зумів дотиснути Штутгарт. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку 12-го туру Бундесліги.

Перемогу "фармацевтам" забезпечив дубль Кевіна Фолланда в другій половині матчу. Спочатку німецький форвард замкнув подачу Кая Хавєрца після розіграшу кутового. А на 83-й хвилині вихованець Мюнхена-1860 невідпорно пробив з лінії штрафного майданчика – 2:0.

Байєр вдома впевнено переміг Штутгарт

Ця перемога дозволила, принаймні тимчасово, піднятися Леверкузену на 10-те місце в турнірній таблиці. Натомість Штутгарт іде останнім, набравши лише 8 очок у 12-ти турах.

Чемпіонат Німеччини, 12-й тур

Байєр – Штутгарт – 2:0

Голи: Фолланд, 76, 83

Джерело: MEGOGO
Німеччина12 турБай-арена (Леверкузен)

Байєр - Штутгарт: П'ятниця 23 листопада 2018

Байєр
Матч завершено
2 : 0
Штутгарт
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Німеччина Відеоновини Байєр Байєр Штутгарт Штутгарт Байєр - Штутгарт
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
31
хв
Карпати
14:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук