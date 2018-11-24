Байєр – Штутгарт – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Леверкузенський Байєр на власному полі зумів дотиснути Штутгарт. До вашої уваги відео забитих м'ячів і найкращих моментів поєдинку 12-го туру Бундесліги.

Перемогу "фармацевтам" забезпечив дубль Кевіна Фолланда в другій половині матчу. Спочатку німецький форвард замкнув подачу Кая Хавєрца після розіграшу кутового. А на 83-й хвилині вихованець Мюнхена-1860 невідпорно пробив з лінії штрафного майданчика – 2:0.

Байєр вдома впевнено переміг Штутгарт

Ця перемога дозволила, принаймні тимчасово, піднятися Леверкузену на 10-те місце в турнірній таблиці. Натомість Штутгарт іде останнім, набравши лише 8 очок у 12-ти турах.

Чемпіонат Німеччини, 12-й тур

Байєр – Штутгарт – 2:0

Голи: Фолланд, 76, 83