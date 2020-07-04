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Байєр – Баварія: відеотрансляція фіналу Кубка Німеччини

4 липня 20:20 - Читать на русском
Байєр – Баварія: відеотрансляція фіналу Кубка Німеччини
Байєр – Баварія: відеотрансляція фіналу Кубка Німеччини

Леверкузен і Мюнхен зійшлися у фіналі Кубка Німеччини 2019/20. Стартові склади та відеотрансляцію матчу шукайте на "Футбол 24".

64’ Ларс Бендер
90+4’ Кай Хаверц
 
Девід Алаба 16’
Серж Гнабрі 24’
Роберт Лєвандовскі 59’
Роберт Лєвандовскі 89’
16’ Девід Алаба
24’ Серж Гнабрі
59’ Роберт Лєвандовскі
64’ Ларс Бендер
89’ Роберт Лєвандовскі
90+4’ Кай Хаверц

Фінальний матч Кубка Німеччини Байєр – Баварія розпочинається о 21:00 за київським часом. Трансляцію гри від YouTube можна побачити в цій новині.

Баварія за крок від "золотого дубля" – Бундеслігу без проблем виграно, залишився фінал національного кубка. Байєр ризикує знову виправдати принизливий нікнейм "Неверкузен".

Стартові склади

Байєр: Градецкі – Л.Бендер, Тапсоба, С.Бендер, Венделл – Баумгартлінгер, Арангіс – Діабі, Амірі, Бейлі – Хаверц.

Запасні: Озджан, Та, Драговіч, Демірбай, Аларіо, Вайзер, Вірц, Фолланд, Балларабі.

Баварія: Нойєр – Павар, Боатенг, Алаба, Девіс – Горетцка, Кімміх – Гнабрі, Мюллєр, Коман – Лєвандовскі.

Запасні: Ульрайх, Одріосола, Лукас, Зюле, Кюїзонс, Тьягу, Коутінью, Перішіч, Зіркзее.

Байєр – Баварія: відеотрансляція фіналу Кубка Німеччини

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