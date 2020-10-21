Тренерський штаб англійського Манчестер Юнайтед знову не може покластися на оборонця Еріка Байлі.

Івуарієць не допоможе "червоним дияволам" у найближчих матчах, повідомляє Sky Sports.

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Байлі зазнав м'язової травми. Центрбек орієнтовно пропустить 1 місяць. Вочевидь, Байлі не допоможе МЮ у поєдинках проти Челсі, Арсенала та Евертона в Прем'єр-лізі, а також у єврокубкових протистояннях із РБ Лейпциг і Башакшехіром. Через різноманітні травми 26-річний оборонець за чотири з гаком сезони пропустив понад 60 матчів манкуніанців.

До слова, трансфер Еріка Байлі з іспанського Вільяреала влітку 2016-го коштував Юнайтед 38 млн євро. У нинішньому сезоні він провів 4 матчі в усіх турнірах.

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