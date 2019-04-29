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ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Байлі вилетів до кінця сезону, Рашфорд може пропустити матч із Хаддерсфілдом

10:50 85 Читать на русском
Байлі вилетів до кінця сезону, Рашфорд може пропустити матч із Хаддерсфілдом
Ерік Байлі (посередині) / офіційний сайт АПЛ

Манчестер Юнайтед зазнав відчутних кадрових втрат у центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі (1:1).

11’ Хуан Мануель Мата
 
Маркос Алонсо 44’
11’ Хуан Мануель Мата
44’ Маркос Алонсо

Байлі та Рашфорд через ушкодження не змогли зіграти повний матч проти "синіх". Подробиці травм виконавців МЮ оприлюднив офіційний сайт клубу.

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Зокрема, івуарійський оборонець отримав травму коліна й до кінця сезону не зможе допомогти манкуніанцям. Керманич Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, що в понеділок Байлі ще повинен пройти МРТ.

Натомість англійський нападник ушкодив плече й був замінений на 65-й хвилині. Його участь у поєдинку проти Хаддерсфілда найближчої неділі під питанням.

У сезоні 2018/19 Ерік Байлі перестав бути гравцем основи Манчестер Юнайтед (усього 12 матчів в АПЛ). Водночас в активі Маркуса Рашфорда 31 поєдинок у лізі, в яких він забив 10 м'ячів і віддав 7 асистів.

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