Байлі вилетів до кінця сезону, Рашфорд може пропустити матч із Хаддерсфілдом

Манчестер Юнайтед зазнав відчутних кадрових втрат у центральному матчі 35-го туру англійської Прем'єр-ліги проти лондонського Челсі (1:1).

Байлі та Рашфорд через ушкодження не змогли зіграти повний матч проти "синіх". Подробиці травм виконавців МЮ оприлюднив офіційний сайт клубу.

Манчестер Юнайтед – Челсі – 1:1– відео голів та огляд матчу

Зокрема, івуарійський оборонець отримав травму коліна й до кінця сезону не зможе допомогти манкуніанцям. Керманич Юнайтед Уле Гуннар Сульшер розповів, що в понеділок Байлі ще повинен пройти МРТ.

Натомість англійський нападник ушкодив плече й був замінений на 65-й хвилині. Його участь у поєдинку проти Хаддерсфілда найближчої неділі під питанням.

У сезоні 2018/19 Ерік Байлі перестав бути гравцем основи Манчестер Юнайтед (усього 12 матчів в АПЛ). Водночас в активі Маркуса Рашфорда 31 поєдинок у лізі, в яких він забив 10 м'ячів і віддав 7 асистів.

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