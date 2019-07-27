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Байлі не допоможе Манчестер Юнайтед на старті сезону

12:09 92 Читать на русском
Байлі не допоможе Манчестер Юнайтед на старті сезону
Ерік Байлі / Reuters

Центральний оборонець англійського Манчестер Юнайтед Ерік Байлі через травму змушений пропустити старт сезону в англійській Прем'єр-лізі.

 

Івуарієць вилетів на 6-8 тижнів, повідомляє ESPN.

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Байлі зазнав травми меніска в контрольному поєдинку проти Тоттенхема (2:1) в Міжнародному кубку чемпіонів. Після детального медичного обстеження лікарі оголосили невтішний вердикт. Травматичний центрбек, інтерес до якого проявляв Мілан, не допоможе МЮ на старті сезону.

У сезоні 2018/19 через різні ушкодження Ерік Байлі провів лише 18 матчів у всіх турнірах. Новий сезон у Прем'єр-лізі стартує через 2 тижні – Юнайтед у 1-му турі зіграє проти Челсі на Олд Траффорд.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Ерік Байлі Ерік Байлі Манчестер Юнайтед - Челсі
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