Баєнко, який нещодавно покинув Ригу, може перейти в Десну

Захисник Володимир Баєнко може повернутися в українську Прем'єр-лігу.

Екс-капітан Риги Володимир Баєнко, який покинув латвійський клуб декілька днів тому, тренується на зборах разом з Десною в Туреччині, стверджує Fotboom.

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У Баєнка закінчився контракт з Ригою. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю і українець покинув Латвію. Володимир у складі Риги встиг стати чемпіоном Латвії та завоювати Кубок країни.

До слова, цієї зими до Десни приєдналися Михайло Сергійчук, Андрій Богданов та Дмитро Нємчанінов. Усі троє перейшли у чернігівський клуб на правах вільного агента.

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