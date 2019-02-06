toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
БАРСЕЛОНА - РЕАЛ МАДРИД ДИНАМО - НЬЮ-ІНГЛЕНД РЕВОЛЮШН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЕВЕРТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

Баєнко, який нещодавно покинув Ригу, може перейти в Десну

21:57 138 Читать на русском
Баєнко, який нещодавно покинув Ригу, може перейти в Десну
Володимир Баєнко / ФК Рига

Захисник Володимир Баєнко може повернутися в українську Прем'єр-лігу.

Екс-капітан Риги Володимир Баєнко, який покинув латвійський клуб декілька днів тому, тренується на зборах разом з Десною в Туреччині, стверджує Fotboom.

"Шевченко вирішує, кого викликати, а кого ні", – Ракицький сподівається потрапити до збірної України

У Баєнка закінчився контракт з Ригою. Сторони вирішили не продовжувати співпрацю і українець покинув Латвію. Володимир у складі Риги встиг стати чемпіоном Латвії та завоювати Кубок країни.

До слова, цієї зими до Десни приєдналися Михайло Сергійчук, Андрій Богданов та Дмитро Нємчанінов. Усі троє перейшли у чернігівський клуб на правах вільного агента.

16-річний українець Шуранов підпише контракт з Нюрнбергом

Теги
Трансфери Десна Десна Володимир Баєнко Володимир Баєнко Трансфери чемпіонату України Рига Рига
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
11
год
:
4
хв
Шахтар
10:00
Ваккер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук