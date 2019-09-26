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Баєнко: Ворскла не має права на помилку в матчі з Шахтарем

14:31 216 Читать на русском
Баєнко: Ворскла не має права на помилку в матчі з Шахтарем
Володимир Баєнко / ФК Ворскла

Захисник Ворскли Володимир Баєнко поділився очікуваннями від матчу 9 туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Ми підходимо до матчу з Шахтарем дуже сконцентрованими, бо права на помилку у нас немає. Відпрацьовуємо на тренуваннях і моделюємо те, як ми будемо грати. Постараємося виправити ситуацію в турнірній таблиці.

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Ми переглядали матчі Шахтаря і ще будемо дивитися. У будь-якої команди є сильні і слабкі сторони. Постараємося скористатися їх слабкими сторонами і закрити їх сильні сторони", – цитує Баєнка sport.ua.

У попередньому турі полтавці зганьбились у матчі з Динамо, поступившись вдома з рахунком 0:5.

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Володимир Баєнко Володимир Баєнко Ворскла Ворскла Шахтар Шахтар Шахтар - Ворскла
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