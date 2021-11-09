У Олівера Кана, який займається співпрацею з Qatar Airways, виникли несподівані перешкоди під час роботи над новим спонсорським контрактом з катарською авіакомпанією, повідомляє Bild.

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За умовами чинної угоди, яка розрахована до 2023 року, Баварія заробляє близько 17 мільйонів євро за сезон. Йдеться про продовження угоди на 5 років на тих самих умовах. Тобто ще про 85 млн у клубний бюджет. Однак фанати чинять тиск на керівництво, вимагаючи припинити співпрацю з Qatar Airways на тлі повідомлень про серйозні порушення під час будівництва об'єктів ЧС-2022.

Раніше повідомлялося, що на об'єктах будівництва помер мінімум 6751 робітник-мігрант з Індії, Пакистану, Непалу, Бангладеш та Шрі-Ланки. Баварія зацікавлена ​​у великих спонсорських контрактах, аби не відстати від інших клубів. Проте Кан хоче, щоб клуб узяв на себе більше відповідальності за соціальні питання, що стосуються расизму та прав людини.

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