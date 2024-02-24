Баварію і Ліверпуль не влаштовує ультиматум Хабі Алонсо – тренер хоче мати в контракті опцію для втечі
Головний тренер Байєра Хабі Алонсо досі розмірковує над своїм майбутнім.
Ліверпуль та Баварія активно підшукують заміну своїм наставникам, які влітку покинуть свої посади. Пріоритетом для обох клубів є тренер Байєра Хабі Алонсо. Попри інтерес з боку топ-клубів, леверкузенська команда має великі шанси зберегти свого наставника ще на кілька сезонів.
Байєр вирвав перемогу над Майнцом – курйозний та розкішний голи, новий рекорд Бундесліги і 11 очок відриву від Баварії
Згідно з інформацією Fussball.news, Алонсо мріє працювати в Реалі і хоче завжди мати можливість перейти в Мадрид. У контракті іспанця з Байєром прописана клаусула на випадок, якщо Ліверпуль, Баварія чи Реала спробують переманити Алонсо. Подібний пункт Алонсо хоче мати й надалі. Зазначається, що мюнхенці та мерсисайдці дотримуються політики, згідно з якою угода з тренером не може передбачати відступних або інших умов переходу в інший клуб.
Таким чином, Алонсо приєднається до Баварії або Ліверпуля тільки в тому разі, якщо одна зі сторін піде на поступки.
Нагадаємо, чинна угода іспанського фахівця з Байєром розрахована до 2026 року. Наразі леверкузенці лідирують в турнірній таблиці Бундесліги з 61 балом. Баварія відстає на вісім пунктів.
Баварія вирвала перемогу над РБ Лейпциг: дубль Кейна, реакція на рішення попрощатися з Тухелем, грандіозний ювілей