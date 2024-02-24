Ліверпуль та Баварія активно підшукують заміну своїм наставникам, які влітку покинуть свої посади. Пріоритетом для обох клубів є тренер Байєра Хабі Алонсо. Попри інтерес з боку топ-клубів, леверкузенська команда має великі шанси зберегти свого наставника ще на кілька сезонів.

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Згідно з інформацією Fussball.news, Алонсо мріє працювати в Реалі і хоче завжди мати можливість перейти в Мадрид. У контракті іспанця з Байєром прописана клаусула на випадок, якщо Ліверпуль, Баварія чи Реала спробують переманити Алонсо. Подібний пункт Алонсо хоче мати й надалі. Зазначається, що мюнхенці та мерсисайдці дотримуються політики, згідно з якою угода з тренером не може передбачати відступних або інших умов переходу в інший клуб.

Таким чином, Алонсо приєднається до Баварії або Ліверпуля тільки в тому разі, якщо одна зі сторін піде на поступки.

Нагадаємо, чинна угода іспанського фахівця з Байєром розрахована до 2026 року. Наразі леверкузенці лідирують в турнірній таблиці Бундесліги з 61 балом. Баварія відстає на вісім пунктів.

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