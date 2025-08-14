Трансферна сага між Ніком Вольтемаде, Штутгартом і Баварією продовжується – чемпіони Німеччини втретє за літо отримали відмову. Як підтвердив агент футболіста Дані Бахманн, остання пропозиція Баварії становила 60 мільйонів євро, але Штутгарт відповів вимогою у 75 мільйонів.

"Вимога у 75 мільйонів, що виходить за межі ринку, за гравця, який прийшов на правах вільного агента, але з нижньою частиною середньої зарплатної шкали, не лише повністю безпідставна – особливо для внутрішнього трансферу, – але й знаходиться у відвертому протиріччі з раніше досягнутими домовленостями. У березні 2024 року та зовсім нещодавно, у середині червня, Штутгарт чітко зобов’язався відпустити гравця, щойно стане можливим наступний крок у кар'єрі Вольтемаде. У швидкоплинному світі футболу такий крок зараз був би можливим – перехід до чемпіона Німеччини та постійного учасника Ліги чемпіонів. Для амбітного німецького збірника це величезна можливість", – цитує агента Вольтемаде GOAL.

Раніше Баварія вже двічі отримувала відмову від Штутгарта. Друга пропозиція оцінювалася у 50 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусами, але тоді керівництво Штутгарта заявляло, що не розглядатиме жодних варіантів дешевше 65 мільйонів. Тепер же клуб підняв планку до 75 мільйонів. Цікаво, що обидві команди розпочнуть сезон 2025/26 очним протистоянням – фіналом Суперкубка Німеччини, який відбудеться 16 серпня.

Нагадаємо, що у червні в складі збірної Німеччини U-21 Вольтемаде став срібним призером чемпіонату Європи. Форвард відзначився на турнірі 6 голами та 3 асистами в 5 матчах.

