В рамках 5-го туру Бундесліги відбулось чотири матчі. Рахунок та звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 5-й тур

Баварія – Айнтрахт Франкфурт – 5:0

Голи: Лєвандовскі, 10, 26, 60, Сане, 72, Мусіала, 90

Майнц – Борусія Менхенгладбах – 2:3

Голи: Матета, 23, 36 – Штіндль, 15, Хофман, 75 (пен), Гінтер, 83

РБ Лейпциг – Герта – 2:1

Голи: Упамекано, 11, Забітцер, 76 (пен) – Кордоба, 9

Вилучення: Зеефейк, 50 (Герта) (друга жовта)

Уніон Берлін – Фрайбург – 1:1

Голи: Андріх, 36 – Гріфо, 34

Борусія Дортмунд – Шальке – початок о 19:30

Баварія у рідних стінах впевнено переграла Айнтрахт. Ще у першому таймі Роберт Лєвандовскі оформив дубль і забезпечив своїй команді комфортну перевагу у рахунку. По перерві ситуація на полі не змінилась – мюнхенці більше контролювали м'яч і були господарями гри. На 60-й Дуглас Коста віддав чудову розрізну на Лєвандовскі, який вийшов віч-на-віч із голкіпером та поклав ще один, записавши до свого активу хет-трик. Трохи згодом, Сане, з лінії штрафного майданчика, потужно вистрілив у ліву дев'ятку і збільшив перевагу до розгромної. Під завісу зустрічі ще й Мусіала встиг записати своє ім'я у протокол. У підсумку – 5:0 – суха перемога Баварії.

Борусія Д втратила Джана перед дербі з Шальке

Борусія М завітала у гості до Майнца. "Жеребці" відкрили рахунок на 15-й хвилині матчу, проте довго радіти їм не судилось – господарі відповіли дублем Матети і вирвались уперед. У другому таймі цікавих моментів не було до 73-ї хвилини, коли гості заробили пенальті. Його реалізував Хофман, зрівнявши рахунок у матчі. Це додало "жеребцям" сил та надії на перемогу і під завісу зустрічі Гінтер головою замкнув навіс з кутового – 2:3. Цей гол став останнім у зустрічі.

РБ Лейпциг на Ред Булл Арені приймав Герту. Гостям вдалось відкрити рахунок на 9-й хвилині завдяки голу Кордоби. "Бики" теж не змусили довго чекати і вже на 11-й Упамекано зрівняв. У другій половині зустрічі господарі змогли вийти уперед завдяки пенальті, який реалізував Забітцер. Більше цікавих моментів у матчі не відбулось і фінальний свисток зафіксував перемогу "биків" – 2:1.

Уніон Берлін приймав Фрайбург. У першій половині зустрічі команди обмінялись голами і пішли на перерву за нічийного рахунку. Другий тайм виявився нуднішим – жодного справді небезпечного момента і лише кілька ударів по воротах. Зрештою, фінальний свисток зафіксував нічию – 1:1.

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