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"Баварія розпочне нову еру": Хьонесс чекає на переїзд у Мюнхен двох зірок нападу

12:18 428 Читать на русском
"Баварія розпочне нову еру": Хьонесс чекає на переїзд у Мюнхен двох зірок нападу
Хьонесс, Хаверц, Сане / Getty/imago images

Колишній президент Баварії Улі Хьонесс прокоментував можливий перехід в мюнхенську команду півзахисника Байєра Кая Хаверца і вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

"Ми справді хотіли б підписати Хаверца. Але в даний момент немає розуміння, яким буде фінансове майбутнє футболу. Я хочу побачити Кая в Баварії, але, якщо чесно, зараз незрозуміло, як це може статися.

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З Йозуа Кімміхом, Нікласом Зюле, Девідом Алабою, Тьяго Алькантарою і Лероєм Сане у нас буде молода, життєздатна команда. Якщо все пройде добре, Баварія розпочне нову еру", – цитує Хьонесса Sky.

Нагадаємо, Улі Хьонесс оголосив про відхід з посади президента Баварії влітку 2019 року, але функціонер залишився працювати у Наглядовій раді мюнхенського клубу до 2023-го.

"Ми – у повній дупі. Пора звідти вибиратися". Улі Хьонесс вижив в авіакатастрофі, відсидів у тюрмі та тролить Росію

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Теги
Лерой Сане Лерой Сане Баварія Баварія Німеччина Улі Хьонесс Кай Хаверц Кай Хаверц
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