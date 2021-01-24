В рамках недільної програми 18-го туру Бундесліги Шальке у рідних стінах розгромно поступився Баварії. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2020/21, 18-й тур

Шальке – Баварія – 0:4

Голи: Мюллєр, 33, 88, Лєвандовскі, 55, Алаба, 90

Хоффенхайм – Кельн – початок о 19:00

Недільну програму у Бундеслізі відкривав поєдинок Шальке – Баварія. На 33-й хвилині мюнхенці вирвались уперед – Кімміх майстерно навісив у карний майданчик, а Мюллєр головою замкнув. Гельзенкірхенці намагались нав'язувати боротьбу, однак у першому таймі нічого створити не змогли.

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Після перерви перевагу гостей збільшив Лєвандовскі. Після цього небезпечних моментів не було аж до 88-ї хвилини, коли Мюллєр вдруге головою замкнув подачу Кімміха. Захист гельзенкірхенців остаточно посипався і під завісу зустрічі ще один поклав Алаба. Зрештою, фінальний свисток зафіксував розгромну перемогу Баварії – 0:4.

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