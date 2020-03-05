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Баварія і Ювентус поборяться за тер Штегена

22:25 301 Читать на русском
Баварія і Ювентус поборяться за тер Штегена
Марк-Андре тер Штеген / Фото з відкритих джерел

За воротарем збірної Німеччини Марком-Андре тер Штегеном потроху вишиковується черга з топ-клубів.

Мюнхенська Баварія і туринський Ювентус у літнє трансферне вікно спробують придбати німецького голкіпера каталонської Барселони Марка-Андре тер Штегена, повідомляє Catalunya Radio.

Тер Штеген роздумує над відходом із Барселони

Зазначається, що Ювентус вже контактував з Барселоною з приводу зіркового кіпера і наступні кілька тижнів можуть визначити подальшу кар’єру тер Штегена. При цьому наголошується, що німецький воротар поки не збирається залишати каталонський клуб, хоча напередодні він відмовив журналісту Луїсу Кануту у співпраці над своєю біографією, натякаючи, що не впевнений, чи залишиться у таборі "блаугранас" наступного року.

Нагадаємо, контракт 27-річного голкіпера з Барселоною діє до 2022 року. У поточному сезоні воротар збірної Німеччини зіграв на клубному рівні у 33 матчах, в яких пропустив 34 голи та ще 10 разів залишав свої ворота у недоторканості. Transfermarkt оцінює гравця у 90 млн євро.

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Теги
Іспанія Ювентус Ювентус Марк-Андре тер Штеген Марк-Андре тер Штеген Баварія Баварія Барселона Барселона Трансфери
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