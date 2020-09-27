Баварія звинуватила Аякс у брудній грі в трансфері Деста – гравець має приєднатись до Барселони
Майбутній трансфер Сержиньйо Деста в Барселону спричинив хвилю обурення у таборі мюнхенської Баварії.
Баварія переконана, що Аякс спеціально затягував час, аби Барселона змогла офіційно продати Семеду до Вулверхемптона, після чого зробила пропозицію щодо Деста, повідомляє Sport.es.
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Боси мюнхенців переконані, що були готові не лише зробити так саму пропозицію, як каталонці, але і перевершити її. Раніше повідомлялось, що Аякс отримає за свого гравця 20 млн євро та ще 5 у вигляді бонусів.
Нагадаємо, Дест – вихованець академії Аякса. За основну команду дебютував у 2019 році. Минулого сезону провів за амстердамців 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач. За збірну США Сержиньйо провів 3 поєдинки. Transfermarkt оцінює гравця у 18 млн євро.
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