Баварія зробить нову пропозицію Ліверпулю щодо Діаса – особистий контракт майже узгоджено
19:30 - Читати іншою мовою
Зірка Ліверпуля Луїс Діас близький до переїзду в Німеччину.
Баварія тримає лідерство в перегонах за вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
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Мюнхенці готові зробити нову пропозицію у розмірі 75 мільйонів євро за 28-річного колумбійця, щоб закрити угоду з Ліверпулем. Особисті умови контракту з гравцем вже майже узгоджені, термін угоди – до 2030 року.
Нагадаємо, що іншими претендентами на Діаса були Барселона та Аль-Наср. Каталонці зрештою обрали дешевший варіант в особі Маркуса Рашфорда.
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