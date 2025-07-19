Баварія тримає лідерство в перегонах за вінгером Ліверпуля Луїсом Діасом, повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Баварія хоче позбутися своєї зірки та виставила гравця на продаж за пів ціни – клуби АПЛ стежать за ситуацією

Мюнхенці готові зробити нову пропозицію у розмірі 75 мільйонів євро за 28-річного колумбійця, щоб закрити угоду з Ліверпулем. Особисті умови контракту з гравцем вже майже узгоджені, термін угоди – до 2030 року.

Нагадаємо, що іншими претендентами на Діаса були Барселона та Аль-Наср. Каталонці зрештою обрали дешевший варіант в особі Маркуса Рашфорда.

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