Мюнхенський клуб поліпшив свою пропозицію щодо форварда Тоттенхема Харрі Кейна порівняно з попередньою і вважає її справедливою.

Мюнхенська Баварія зробила останню пропозицію Тоттенхему щодо нападника Харрі Кейна. Як інформує Sky Sports, німецький гранд запропонував за капітана "шпор" понад 100 мільйонів євро з урахуванням бонусів.

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Повідомляється, що мюнхенці поліпшили свою пропозицію порівняно з попередньою. Клуб вважає її справедливою. Згідно з джерелом, тепер Баварія вимагає від лондонського клубу негайної відповіді.

Контракт Кейна зі "шпорами" спливає через рік: влітку 2024 року Кейн може покинути Тоттенхем на правах вільного агента. Сам Харрі хоче, щоб його майбутнє було вирішено до першої гри Тоттенхема в Прем'єр-лізі проти Брентфорда. Ця зустріч запланована на 13 серпня.