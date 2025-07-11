Нещодавно стало відомо, що Баварія узгодила особистий контракт з Луїсом Діасом. Мюнхенці тепер перейшли до активних дій, щоб оформити трансфер.

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Як повідомляє Bild, Баварія відправила Ліверпулю першу пропозицію щодо 28-річного колумбійця. Чемпіон Німеччини запропонував 52 мільйони євро, оскільки не має наміру платити більше, аніж 60 млн євро, враховуючи бонуси.

Представники Діаса вже повідомили керівництво Ліверпуля про бажання гравця перейти до складу Баварії.

Луїс Діас має контракт з мерсисайдцями до 2027 року. Загалом він відіграв за клуб у 148 матчах, в яких забив 41 гол та віддав 23 асисти.

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