Баварія зробила першу пропозицію Манчестер Сіті щодо Сане

Мюнхенська Баварія серйозно налаштована на трансфер вінгера Манчестер Сіті Лероя Сане.

Чемпіон Німеччини готовий заплатити 70 млн фунтів, повідомляє The Guardian.

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Баварія намагається зрозуміти, чи зацікавлений Манчестер Сіті у подальших переговорах. Мюнхенці готові до того, що першу пропозицію "містяни" можуть відхилити. Якщо Сіті проявить інтерес до продажу гравця збірної Німеччини, то Баварія піде на збільшення суми за Сане.

Раніше президент німецького гранда Улі Хьонесс підтвердив зацікавленість у трансфері 23-річного гравця.

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