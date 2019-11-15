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Баварія зробила офіційну заяву щодо майбутнього Фліка

15 листопада 23:28 132 Читать на русском
Баварія зробила офіційну заяву щодо майбутнього Фліка
Ханс-Дітер Флік / Kicker

Голова правління Баварії Карл-Хайнц Румменігге повідомив про продовження співпраці з Хансом-Дітером Фліком, який став виконувачем обов'язків головного тренера після відставки Ніко Ковача.

"Улі Хьонесс, Хасан Саліхаміджич і я прийняли рішення, що Хансі Флік продовжить працювати з першою командою. Принаймні, до Різдва новий тренер призначений не буде.

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Я це говорю, щоб ніхто постійно не ставив питання про це. Нам подобається, як працює Флік, його ідеї та тактика. Ми йому повністю довіряємо і, можливо, він залишиться на своїй посаді довше", – цитує Румменігге офіційний сайт Баварії.

Нагадаємо, на посаду головного тренера Баварії претендував Арсен Венгер, однак керівництво клубу відмовилося від послуг легендарного французького наставника.

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Теги
Баварія Баварія Німеччина Карл-Хайнц Румменігге Ханс-Дітер Флік Ханс-Дітер Флік
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