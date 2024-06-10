Баварія зробила Альфонсо Девісу поліпшену пропозицію на суму близько 13 млн євро фіксованої зарплати. Як інформують журналісти Ханна Райф і Філіп Кесслер, крім цього мюнхенський клуб готовий платити канадцеві до 4 млн євро у вигляді бонусів.

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Рушійною силою переговорів є спортивний директор клубу Макс Еберль, який намагається зібрати команду, з якою хоче працювати Венсан Компані. Бельгійський тренер є великим шанувальником Девіса і хоче, щоб він залишився.

Водночас повідомляється, що у босів Баварії є своя стеля в питанні терпіння. Вони не мають наміру продовжувати контракт із захисником "будь-що-будь". Зокрема, Улі Хенес дуже критично ставився до поведінки Девіса в останні місяці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в разі відходу Альфонсо з Баварії мюнхенський клуб може запросити лівого захисника Арсеналу Олександра Зінченка.

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