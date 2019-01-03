Баварія зробила другу пропозицію Челсі за Хадсона-Одоя – у боротьбу втрутились Ювентус та РБ Лейпциг

Мюнхенська Баварія запропонувала Челсі 33 млн євро за вінгера Каллума Хадсона-Одоя, але на англійця також націлились Ювентус та РБ Лейпциг.

Баварія зробила другу спробу підписати юного англійського вінгера Каллума Хадсона-Одоя, повідомляє goal.com.

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Німці запропонували Челсі 33 млн євро, що значно вище суми, яка була запропонована перший раз.

Але, як повідомляє Sky Sports, на англійця також націлились Ювентус та РБ Лейпциг.

Нагадаємо, влітку склад Челсі поповнить вінгер Борусії Д Крістіан Пулішіч, якого лондонці придбали за 58 млн фунтів.

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