Баварія зробила 4-ту пропозицію Челсі щодо Хадсон-Одоя– 18-річний вінгер не продовжуватиме контракт з "синіми"

Баварія все ще сподівається підписати 18-річного вінгера Челсі Каллума Хадсон-Одоя.

Мюнхенський клуб зробив вже четверту пропозицію Челсі щодо трансферу Одоя. Баварія пропонує лондонцям 35 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports.

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Також джерело зазначає, що 18-річний англійський хавбек не збирається продовжувати контракт з Челсі, який діє до літа 2020 року.

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У поточному сезоні Каллум Хадсон-Одой взяв участь у 7 матчах за основну команду Челсі у всіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.