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Баварія зробила 4-ту пропозицію Челсі щодо Хадсон-Одоя– 18-річний вінгер не продовжуватиме контракт з "синіми"

18:42 195 Читать на русском
Баварія зробила 4-ту пропозицію Челсі щодо Хадсон-Одоя– 18-річний вінгер не продовжуватиме контракт з "синіми"
Каллум Хадсон-Одой / Action Plus

Баварія все ще сподівається підписати 18-річного вінгера Челсі Каллума Хадсон-Одоя.

Мюнхенський клуб зробив вже четверту пропозицію Челсі щодо трансферу Одоя. Баварія пропонує лондонцям 35 мільйонів фунтів стерлінгів, повідомляє Sky Sports.

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Також джерело зазначає, що 18-річний англійський хавбек не збирається продовжувати контракт з Челсі, який діє до літа 2020 року.

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У поточному сезоні Каллум Хадсон-Одой взяв участь у 7 матчах за основну команду Челсі у всіх турнірах, де забив гол та віддав 3 результативні передачі.

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Челсі Челсі Англія Баварія Баварія Трансфери Челсі Трансфери Баварії Каллум Хадсон-Одой Каллум Хадсон-Одой
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